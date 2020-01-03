Kia Sportage назван бестселлером марки

Южнокорейский автомобильный производитель рассказал о том, что их бюджетный внедорожник модели Kia Sportage стал самым продаваемым в прошлом году.

Стоит отметить, что речь идёт именно про самую доступную спецификацию автомобиля, которая в настоящий момент продаётся только на территории Поднебесной. За прошлые 12 месяцев было продано более 93 тысяч экземпляров этих транспортных средств. Эксперт же отметили, что большой успех автомобиля обусловлен тем, что он стоит достаточно дешёво. Он реализовывался в Китае по цене до миллиона рублей по актуальному курсу. Более того, машина продаётся в дилерских центрах вместе с автомобилями нового поколения. Однако, последние не пользовались такой большой популярностью.

Под капотом автомобиля работает мотор с объёмом в 2.0 литра с мощностью в 164 лошадиные силы. Помимо этого, есть комплектация, предусматривающая работу двигателя на 1.4 литра с мощностью в 140 лошадиных сил.