Kia рассказала о новом кроссовере Sonet

Южнокорейская Kia готовит к выводу в продажу свой очередной бюджетный кроссовер под названием Sonet. Официальный дебют автомобиля должен состояться в рамках автомобильной выставки Auto Expo в столице Индии – Нью-Дели. Накануне официальные представители марки раскрыли некоторые подробности относительно своей новой модели.

Новый кроссовер Kia Sonet будет продаваться с моторами на 1- и 1,6-литра, выдающими 83 и 123 лошадиные силы соответственно. Помимо них покупателям этой модели предложат 1,4-литровый турбодизель на 90 «скакунов» и 1-литровый турбированный агрегат на 120 «сил». Связку «атмосферникам» составит «механика» или бесступенчатый вариатор, а 7-диапазонная роботизированная трансмиссия окажется уделом исключительно турбированной версии «Сонет». Привод «паркетника» – только передний.

Фактически, новый Kia Sonet станет аналогом самого доступного кроссовера в линейке Hyundai на сегодняшний день – Venue, но несмотря на техническое сходство автомобили будут иметь абсолютно разный дизайн экстерьера и интерьера. Внешний облик нового «Сонет» от «Киа» выполнят в стиле кроссовера Kia Seltos, который в этом году выйдет в продажу в России.

В арсенал Sonet войдут: шесть подушек безопасности, запуск двигателя с кнопки, кондиционер или система климат-контроля, система стабилизации и система предотвращения фронтальных столкновений.

Стоимость нового Kia Sonet пока не объявлена, но вполне вероятно, что она окажется примерно такой же, как и у его собрата Hyundai Venue, за который в Индии сейчас просят от 570 тысяч рублей по текущему курсу.