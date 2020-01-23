Kia и Favorit Motors представили новый формат дилерского центра

Фото: Kia Motors

Компания Kia совместно с Favorit Motors сообщили об открытии в Москве дилерского центра нового формата. Дилерский центр расположен на Ленинском проспекте и отличается от остальных интеграцией кофейной сети Coffeeshop Company.



Общая площадь дилерского центра составляет 1989 кв.м. Автосалон станет для Kia в России первым опытом трансформации точки продаж и обслуживания в многоцелевое пространство, отвечающее повышенным запросам аудитории.



«Автомобильная индустрия проходит период радикальной трансформации, развитие электронных систем меняет сценарии выбора и принятия решений. Поэтому становится особенно важным создание комфортного окружения, в котором уровень стресса будет предельно снижен», — заявил Александр Мигаль, управляющий директор KIA Motors Russia & CIS, – «дилерский центр FAVORIT Motors – наш первый шаг в этом направлении в России».

В шоуруме размером более 511 кв.м помимо всего модельного ряда Kia установлена специальная зона для кофейни международной сети Coffeeshop Company.

«Открытие нового проекта совместно с KIA Motors Rus Russia & CIS и Coffeeshop Company направлено на создание экосистемы, дополненной местами притяжения и философией, ориентированной на сообщество, — отмечает Владимир Попов, президент ГК FAVORIT MOTORS. – Постепенная смена формата обслуживания в пользу более технологичного и доступного сервиса — базовый элемент нашей стратегии».

Слесарный цех, площадь которого составляет 713 квадратных метров, оборудован одиннадцатью постами для слесарного ремонта. Площадь склада составляет 230 кв. м. Склад вмещает достаточное количество запасных частей, которым могут понадобиться для обслуживания широкой модельной линейки марки.

Фото: Kia Motors

В спектр услуг нового дилерского центра входит как продажа новых автомобилей Kia, так и запасных частей, а также аксессуаров. Сюда же входит и регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования.



Дилерский центр находится по адресу г. Москва, Ленинский проспект, д. 146.

Суммарно в список дилеров Kia теперь входит 197 центров, расположенных в 99 городах России.

Напомним, что к выходу в продажу в России готовится новый кроссовер компании – Kia Seltos. Вчера Daily-Motor.Ru опубликовал полный прайс-лист на данную новинку, которая может стать очередным бестселлером от корейцев в сегменте SUV в РФ.