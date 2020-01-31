Капот «Русского Прадо» показали на изображениях

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились первые изображения капота нового внедорожника компании «УАЗ», неофициально прозванного «Русским Прадо».

Судя по патентным наброскам, внедорожник получит абсолютно другой капот по сравнению с нынешним «Патриотом», отличающимся более объемной и рельефной формой.

Ранее «УАЗ» уже успел зарегистрировать в патентном агентстве новую центральную консоль для «Русского Прадо», а также центральный тоннель, коммутационный блок задних пассажиров, светодиодную головную оптику и мультимедийную систему.

Дебют нового внедорожника Ульяновского автозавода запланирован на второе полугодие 2021 года. Автомобиль оснастят новой рамой, независимой передней подвеской, современным интерьером и светодиодными фарами головного света.

Приводить в движение внедорожник будет турбированный агрегат, который появится в линейке компании «УАЗ» в ближайшие полтора-два года.