Капот «Русского Прадо» показали на изображениях

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Капот «Русского Прадо» показали на изображениях

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились первые изображения капота нового внедорожника компании «УАЗ», неофициально прозванного «Русским Прадо». 

Судя по патентным наброскам, внедорожник получит абсолютно другой капот по сравнению с нынешним «Патриотом», отличающимся более объемной и рельефной формой. 

Капот «Русского Прадо» показали на изображениях

Ранее «УАЗ» уже успел зарегистрировать в патентном агентстве новую центральную консоль для «Русского Прадо», а также центральный тоннель, коммутационный блок задних пассажиров, светодиодную головную оптику и мультимедийную систему

Дебют нового внедорожника Ульяновского автозавода запланирован на второе полугодие 2021 года. Автомобиль оснастят новой рамой, независимой передней подвеской, современным интерьером и светодиодными фарами головного света.

Приводить в движение внедорожник будет турбированный агрегат, который появится в линейке компании «УАЗ» в ближайшие полтора-два года. 

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