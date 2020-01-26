Как собирают самый мощный суперкар Ferrari SF90 Stradale

Фото: Ferrari

Пресс-служба компании Ferrari поделилась видеороликом, на котором продемонстрирован процесс сборки самого мощного суперкара итальянской марки – SF90 Stradale.

Данная модель является не только первой в мире гибридной моделью с подключаемым модулем, но и фактически самым мощным серийным «Феррари» за всю историю. Отдача силовой установки этой модели составляет порядка 1000 лошадиных сил.

Суперкар приводится в движение за счет комбинации 4-литрового ДВС V8, сочетающегося с тремя электромоторами (по одному для каждого из передних колес и одному между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссии).

С места до первой «сотни» самый мощный суперкар Ferrari SF90 Stradale разгоняется всего за 2,5-секунды. Максимальная скорость этой модели составляет 340 километров в час.

Напомним, что в прошлом году главный редактор Daily-Motor.Ru заснял в Италии тест этой модели, которую обкатывали в камуфляже на автодроме Фьорано в Маранелло.