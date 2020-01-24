Jeep Wrangler получил спецверсию для бездорожья

Фото: Motor Globe. Автомобильный портал

В Нью-Йорке должна состояться презентация нового автомобиля модели Jeep Wrangler, который был доработан усилиями подразделения компании Performance Parts.

Сообщается, что новая версия популярного внедорожника предназначена специально для тех, кто любит путешествовать в невероятно сложных условиях. Однако, о массовом производстве не идёт и речи. В продажу поступит лишь ограниченная партия таких машин.

Пока что подробности обновлённого внедорожника фирма раскрывать не спешит. А, учитывая, что на счету у подразделения Performance Parts существуют сотни различных доработок, позволяющих повысить уровень проходимости авто, строить какие-либо предположения очень сложно. Из наиболее вероятных дополнений авто получит усиленную защиту днища, а также увеличенный клиренс минимум на 5 сантиметров.