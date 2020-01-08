Jeep Wrangler получил новую версию

Знаменитый внедорожник отныне может похвастаться гибридной модификацией.

Автомобиль модели Jeep Wrangler с новой силовой установкой был показан в Лас-Вегасе в рамках всемирной выставки электроники. Компания планомерно продолжает электрификацию всего автомобильного ряда. Уже через год каждая модель должна иметь возможность подзарядки с помощью электричества.

Что касается данного внедорожника, который и без того пользуется немалой популярностью, то о его силовой установке пока разработчики не хотят ничего говорить. На выставке был лишь продемонстрирован сам автомобиль, который «питался» от зарядной станции. Очевидно, что более подробные данные будут раскрыты не раньше начала весны.

Справедливости ради, стоит отметить, что внедорожник ранее уже получал электрифицированную модификацию. Хотя, такое название она носила весьма условно. Речь шла про мягкую гибридную установку, которая состояла из мотора на бензине на 2.0 литра с мощностью в 272 лошадиные силы. В комплектацию также входит стартер-генератор и 48-вольтовая бортовая сеть. Сам заряд использовался лишь в первые секунды разгона. Новая же модификация позволит ездить за счёт электричества.