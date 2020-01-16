Jaguar XJ вышел на тесты

Сообщается, что в основе нового люксового автомобиля будет положена архитектура MLA, предусматривающая установку как традиционных ДВС, так и гибридных установок и полностью электрифицированных агрегатов.

Сегодня в сети появились снимки, которые фотошпионам удалось сделать во время тестирования нового седана флагманской серии. На них видно, что новый Jaguar XJ перевозят на автопогрузчике после проведения испытаний. Однако, рассчитывать на скорый дебют не стоит. Ведь, по предварительной информации, презентация новинки состоится не раньше конца текущего года.

Напомним, что до сих пор все технические характеристики топового седана держатся в тайне. Хотя, президент фирмы как-то рассказал, что новинка получит только электрифицированную установку и альтернатив не будет. Хотя, возможно фирма всё-таки решила изменить своё мнение и выпустит различные модификации. Пока же ходят слухи про электроагрегат из четырёх моторов с мощностью в 200 лошадиных сил.