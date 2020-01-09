Известна стоимость нового BMW 2-Series Gran Coupe в России

Несмотря на ожидания, новинка оказалась действительно дешевле, чем прямой конкурент от немецкого производителя Mercedes.

Представители BMW рассказали о том, сколько нужно будет отдать за автомобиль модели 2-Series Gran Coupe на рынке России. В базовой модификации новинка будет стоить от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Чтобы заручиться уверенностью, что вы получите автомобиль в первую очередь, его можно забронировать. Размер предоплаты составляет 70 тысяч рублей. И в течение трёх месяцев новинка окажется в руках у владельца.

Напомним, что в базовую модификацию входит полуторалитровый мотор с мощностью в 140 лошадиных сил, который сочетается с коробкой роботизированного типа и технологией двойного сцепления. До первой сотни в такой версии машина разгоняется за 8.7 секунду. Максимальная скорость движения ограничена показателем в 213 километров в час. На сотню километров в смешанном режиме езды уходит 7.2 литра.