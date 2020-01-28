Infiniti привезет в Россию новые QX50 и QX80 уже этой осенью

Infiniti QX50. Фото: Infiniti

Компания Infiniti начнет продажи в России новых кроссоверов QX50 и QX80 2020 модельного ряда уже этой осенью. Стоимость автомобилей объявят ближе к старту реализации. Основные подробности относительно данных моделей пока не названы, но есть немного информации о доступном оборудовании.

Кроссовер QX50 получит в оснащение систему InTouch с дисплеями на восемь и семь дюймов. В арсенал этого кроссовера также войдет зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и рейлинги на крыше.

В список оснащения обновленного QX80 2020 модельного года войдут: улучшенный комплекс безопасности ProAssist, а также пакет опций Sensory, включающий в себя новейшую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему фирмы Bose с 17-ю динамиками, 22-дюймовые кованые диски и несколько новых варианта окраски кузова. В интерьере кроссовера изменится оформление приборной панели и центральной консоли.