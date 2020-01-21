Infiniti отложила запуск купе-кроссовера QX55

Компания Infiniti отложила запуск в продажу своего нового купеобразного кроссовера QX55, который должен был составить конкуренцию немецким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Как пишет портал «Automotive News», появление этой модели на конвейере было отложено на пять месяцев – до ноября.

Ранее сообщалось, что купе-кроссовер получит основные узлы и агрегаты, заимствованные у стандартного QX50, который комплектуется 2-литровым турбированным двигателем на 272 лошадиные силы (в РФ – 249 «сил»). Связку мотору составляет бесступенчатый вариатор и система полного привода. Стоимость кроссовера QX50 в России составляет от 3 миллионов 75 тысяч рублей.

Производством нового Infiniti QX55 займется предприятие компании в Мексике (город Агуаскальентес). В Северной Америке продажи купеобразного кроссовера «Инфинити» стартуют не ранее декабря 2020 года. На других рынках эта модель появится только в 2021 году.