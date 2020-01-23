Hyundai готовится выпустить новую Elantra

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Представители компании Hyundai сообщили о том, что уже в конце текущего года на рынке появится новое поколение седана Elantra, который на домашнем рынке известен под маркетинговым именем Аvante.

Пока что по этому поводу известно крайне мало информации. Эксперты рассказывают лишь то, что внешне авто будет напоминать купе. Передняя часть будет украшена новым оригинальным бампером, а также широкой радиаторной решёткой с новым узором. В комплектацию войдут светодиодная светотехника и оригинальные задние фонари, выполненные в соответствии с текущими тенденциями.

Что касается технических характеристик, то Elantra в новом поколении должна работать на турбированном бензиновом двигателе с объёмом 1.2 литра. Ему альтернативой станет силовой агрегат объёмом в 1.6 литра. Помимо этого, автомобиль должен получить гибридную модификацию, но её характеристики пока неизвестны.