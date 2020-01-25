Hyundai готовит к дебюту микро-кроссовер за 365 тысяч рублей

Концепт Hyundai AX. Фото: Hyundai

В феврале в рамках автомобильной выставки в столице Индии – Нью-Дели – состоится презентация нового компактного вседорожника корейской марки Hyundai. Концептуальный кроссовер получит название AX.

По предварительной информации, производством «паркетника», который расположится в линейке южнокорейского автопроизводителя на ступень ниже самого доступного SUV – Venue, займется предприятие в Кванджу на родине марки.

Новый Hyundai AX будет построен на архитектуре K1, известной по хэтчбеку Hyundai Atos нового поколения. Под капот «паркетника» установят 1,1-литровый атмосферный двигатель на 69 лошадиных сил с максимальным моментом в 99 Нм. Связку мотору должна составить 5-ступенчатая МКПП или 5-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Основным рынком для новинки выступит Индия, где кроссовер будет конкурировать с такими компактными моделями, как Renault Kwid и Suzuki S-Presso.

Дата выхода в продажу серийной версии этой модели еще не названа, как и предположительная стоимость автомобиля. Но ожидается, что ценник серийного Hyundai AX составит около 420 тысяч рупий или 365 тысяч рублей.

Для сравнения, сейчас стоимость самого дешевого в линейке Hyundai кроссовера Venue в Индии составляет от 650 тысяч рупий или 565 тысяч рублей по текущему курсу.