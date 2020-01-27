Honda рассказала о новом Jazz для Европы

Фото: Honda

Компания Honda готовит к выводу на японский авторынок новой генерации своей компактной модели Fit. Автомобиль появится у дилеров уже в феврале. Европейская версия этой модели под названием Jazz выйдет на рынок «Старого Света» спустя несколько месяцев с момента запуска Fit в Японии.

Накануне представители «Хонды» рассказали некоторые подробности относительно европейского Jazz новой генерации. Новый Jazz, как и раньше, визуально практически не будет отличаться от своего японского собрата Fit. Различия коснутся только технической составляющей. Так, Fit будет продаваться как в бензиновой, так и гибридной модификации, в то время как Jazz будет только гибридом.

В Японии Honda Fit укомплектуют 1,3-литровым бензиновым двигателем, которого не будет в Европе. При этом гибридная версия окажется одинаковой как для рынка Японии, так и рынка «Старого Света». В гибридном исполнении автомобили будут приводиться в движение за счет 1,5-литровой установки, работающей по циклу Аткинсона, электромотора и литий-ионной батареи. Отдача такой версии пока не объявлена.

Цены на Jazz еще не названы, но в Японии стоимость модели Fit уже известна. Она будет начинаться от 1 миллиона 488 тысяч 100 иен или 850 тысяч рублей.

Продажи Honda Jazz в Европе должны стартовать к лету этого года.