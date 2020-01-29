Хэтчбек Suzuki Baleno RS выходит на новые рынки

Suzuki Baleno RS. Фото: Suzuki

Компания Maruti-Suzuki расширяет географию продаж своего оспортивленного хэтчбека Baleno RS. Помимо Индии автомобиль в скором времени станет доступен и для покупателей Индонезии. Напомним, что ранее представители Suzuki не исключили возможность выхода на российский рынок обычного хэтчбека Baleno.

Что касается оспортивленной модификации этой модели, то она отличается от базового хэтча наличием более агрессивного дизайна кузова. «Заряженный» хэтчбек оснащается видоизмененными бамперами, модернизированной решеткой радиатора, специальными накладками на пороги, а также 16-дюймовыми колесами черного цвета.

Приводит в движение Baleno RS 1-литровый турбированный двигатель Boosterjet, выдающий 102 лошадиные силы. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП.

Производство Baleno RS ведется на мощностях совместного предприятия Maruti-Suzuki в Индии. Стоимость стандартного хэтчбека составляет от 674 тысяч 600 рупий или 590 тысяч рублей. За спорт-версию RS просят от 888 тысяч 800 рупий или 780 тысяч рублей.