Гибридный Land Rover Discovery сфотографировали на тестах

Компания Land Rover выкатила на тесты обновленную версию своего внедорожника Discovery, который впервые получил гибридную силовую установку. Рестайлинг этой модели, в которой появилась гибридная модификация, направлен на увеличение продаж этого автомобиля, спрос на который продолжает падать.

Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии прототипа гибридного Discovery, кузов которого был покрыт плотной камуфляжной пленкой. В дизайне новинки изменению подвергнется решетка радиатора, а в интерьере должна появиться обновленная мультимедийная система.

Но, пожалуй, самым основным изменением в обновленном Discovery станет новая гибридно-электрическая трансмиссия, информации о которой пока нет. По слухам, это агрегат, работающий на базе новейшего 3-литрового бензинового турбомотора, сочетающийся со стартер-генератором и аккумулятором на 48 В.

Информации о том, когда планируется выход в продажу обновленного гибридного Land Rover Discovery – пока нет.