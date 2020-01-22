Гибридный Changan CS75 PHEV вышел в продажу

Китайская компания Changan выводит на местный авторынок обновленный кроссовер CS75, оснащенный подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Автомобиль получил приставку к названию «PHEV». Автомобиль уже доступен во всех дилерских центрах Changan в КН.

Новый CS75 PHEV 2020 отличается от модели, продающейся в России, полностью переработанной светодиодной головной оптикой, массивной решеткой радиатора, бамперами и задними фонарями, объединенными в общий блок.

В интерьере появилось новое многофункциональное рулевое колесо, усовершенствованная передняя панель, цифровая приборная панель, продвинутая мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем, электронный «ручник» и 3-зонный климат-контроль.

Габариты Changan CS75 PHEV остались без изменений: длина составляет 4650 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1695 мм, размер колесной базы равен 2700 мм.

Приводит в движение гибридный кроссовер 1,5-литровый турбированный двигатель на 178 лошадиных сил, работающий в связке электромотором и комплектом литий-ионных аккумуляторов. Суммарная отдача установки равна 247 л.с. Максимальный запас хода составляет 60 километров. Привод – полный.

Напомним, что в России продается обычный кроссовер Changan CS75. Автомобиль оснащается 1,8-литровым двигателем на 163 лошадиные силы, работающим как в паре с МКПП, так и с АКПП. За базовую комплектацию просят от 1 миллиона 169 тысяч 900 рублей.