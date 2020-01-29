Geely запатентовала названия новых моделей в России

Фото: Geely

Китайская автомобильная марка Geely зарегистрировала в России названия для своих новых моделей. Речь идет об автомобилях Antares и Sirius.

Судя по выбранным именам для новых моделей «Джили», зарегистрированные названия определенно связаны с астрономией, поэтому не исключено, что новыми моделями Antares и Sirius окажутся электромобили или гибриды. Похожей логики придерживается бренд Polestar (с англ. – «полярная звезда»), под которым Volvo выпускает электрические модели.

Судить о том, появятся ли новые «космические» автомобили Geely в России, пока рано. На сегодняшний день в модельную линейку этого китайского автопроизводителя входят только три модели: седан Emgran 7 и кроссоверы Emgrand X7 с Atlas. Вся тройка комплектуется традиционными бензиновыми ДВС. В ближайшие месяцы гамма моделей Geely пополнится еще одним кроссовером – компактным «паркетником» Coolray.