Франкфуртский автосалон прекращает своё существование

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Уже в будущем году мероприятие будет проходить в другом формате и в другом городе.

Контракт Немецкой ассоциации автомобильной промышленности и выставочного центра, расположенного во Франкфурте, истёк в прошлом году. А это значит, что организации пора поискать новую площадку для проведения автосалонов. Организаторы должны в сжатые сроки выбрать новое место для проведения этого мероприятия. Пока что точно неизвестно, к какому варианту склоняется структура. Но, ходят слухи, что это может быть Берлин или Мюнхен.

Представители ассоциации также сообщили, что планируют пересмотреть концепцию самого автосалона, и в 2021 году он будет выглядеть абсолютно не так, как привыкла аудитория. Хотя, перспективность такого решения пока неоднозначна. Дело в том, что производители всё чаще отказываются от участия в подобных шоу, ссылаясь на необоснованную дороговизну мероприятия.