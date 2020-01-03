Foton Tunland больше недоступен в России

На отечественном рынке завершились продажи китайского автомобиля модели Foton Tunland. Представители компании отметили, что причиной такого поступка стала низкая востребованность пикапа среди российских покупателей.

Напомним, что автомобиль продавался с установленным силовым агрегатом на 2.8 литра, который имеет мощность в 163 лошадиные силы. Комплектует двигатель механическая коробка передач. Отметим, что новые пикапы больше не поступают из Китая в Россию. Ведь ещё осенью фирма заявила, что больше не намерена продавать свои пикапы у нас. Более того, последние экземпляры были распроданы до конца прошлого года. И новых поступлений ждать уже не стоит.

Купить пикап в России можно было по цене от полутора миллионов рублей. Однако, за первые 3 года продаж было реализовано менее 300 единиц ТС. В прошлом году и вовсе спрос опустился до минимального показателя, и было продано всего 13 автомобилей. Однако, в фирме не исключают, что после проведения глобального рестайлинга пикап вновь появится на рынке нашей страны.