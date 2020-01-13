«Ford не против Ferrari»: представлен уникальный гибрид Ferrari F40 и Ford

Кинолента «Ford против Ferrari» оказалась весьма популярной в мировом и российском прокате, получив хвалебные отзывы критиков и зрителей. В сюжете этой картины лежит сорвавшаяся сделка по слиянию марок между американцами и итальянцами, вылившаяся в итоге противостояние между автопроизводителями на гоночной трассе.

Накануне дизайнер Abimelec Arellano, специализирующийся на компьютерных визуализациях, решил представить, что было бы, если бы Ford все-таки приобрел у Энцо Феррари его детище.

Художник решил сваять некий гибрид под названием F40xbody, созданный на основе Ferrari F40 (последней модели, вышедшей при жизни великого итальянского Комендаторе) и Ford Mustang.

Автомобиль, по задумке автора проекта, мог бы получить 2,9-литровый двигатель с двумя турбокомпрессорами на 478 лошадиных сил, позволяющий разгоняться с места до первой «сотни» за 3,8-секунды. Максимальная скорость этой модели составляла бы более 320 километров в час.

Внешне Ferrari F40 стала больше выглядеть как Ford Mustang, потеряв практически все свои утонченные линии, что не удивительно, поскольку за основу брался именно «Мустанг», к которому добавлялись элементы от «Феррари». Крыша у автомобиля опустилась, а крылья расширились.