Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году

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Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.

Если верить предварительным данным, новинка будет продаваться в кузове хэтчбека, а также универсала. При этом, от традиционного седана в фирме планируют полностью отказаться. Независимые эксперты убеждены, что новое поколение машин будет работать за счёт гибридной силовой установки, в основе которой будет положен бензиновый двигатель на 2,5 литра, а также электромотор. Только на электрической тяге автомобиль сможет проехать до 55 километров, и, учитывая, в какой сегмент входит в Ford Mondeo, это великолепный результат.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что модель Mondeo хотели заменить на полноразмерный кроссовер, исключая из серии также S-max и Galaxy. В основе новинки должна была быть положена платформа собственного производства С2. Пока что достоверно неясно, будут ли реализованы эти амбициозные планы американцев.