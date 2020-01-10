Fiat продемонстрировал первые машины с электромоторами

Новые электрифицированные машины появятся в продаже уже через несколько недель.

Представители компании Fiat сообщили о том, что в скором времени на рынок выйдут обновлённые автомобили под названием Panda и 500. Они получат приставку «Hybrid». К сожалению, пока эти модели не смогут использовать только электротягу для движения, так как и в основе положена технология мягкой гибридной установки.

Обе модели созданы на единой платформе, а мощность их силового агрегата составляет 70 лошадей. Стартер-генератор необходим для ускорения разгона авто. А во время торможения энергия накапливается. Сочетаются силовые установки с механической коробкой на 6 ступеней.

Первые продажи начнутся уже в феврале. Что касается полностью электрифицированной модели 500е, то её презентация намечена на автосалон в Женеве. Выйдут ли гибриды у нас в стране – пока неясно. Сейчас в России представлена одна версия 500, однако, за последний квартал 2019 года ни одна модель так и не была продана. Хотя, общая динамика продаж бренда в РФ увеличилась на 16 процентов. Всего в прошлом году было реализовано более 1 тысячи 100 экземпляров авто Fiat.