Fiat 124 получит электрический мотор

Стартовала кампанию по приёму заказов на батарейную модификацию автомобиля Fiat 124 Sport Spider. Об этом сообщили представители реставрационной мастерской, которая занимались инновациями.

Сообщается, что в основе новинки были положены два родстера, которые выпускали 50 лет назад. Разработчики решили отказаться от традиционного мотора и вместо него установили электрифицированный агрегат. При этом, удалось сохранить классическую трансмиссию. Примечательно, что она может работать как автоматическая, так и как механическая.

Двухмоторная силовая установка форсирована до 203 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составляет 210 километров в час. Запас хода пока что держится в тайне. Но, эксперты убеждены, что он не превышает показатель в 200 километров в час.