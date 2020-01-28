FAW готовит для России новые кроссовер и седан

FAW X60 (T77). Фото: FAW

Китайская автомобильная марка FAW готовит для российского авторынка две новые модели.

Как стало известно Daily-Motor.ru, в 2020 году в продажу в РФ выйдут новый кроссовер и седан этого бренда. Первым окажется SUV-модель X60 (T77), а вторым – седан C-класса, название которого еще не объявлено. Оба автомобиля должны появятся у дилеров этой осенью.

Напомним, что на сегодняшний день в модельную линейку компании FAW в России входят два кроссовера: Besturn X80 и Besturn X40. Стоимость обоих моделей с учетом всех маркетинговых акций сейчас составляет от 849 тысяч рублей.