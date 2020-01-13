Эксклюзивный Lexus LC500 уйдет с молотка 17 января

Компания Lexus в рамках старта продаж модели LC500 в кузове кабриолет выставит на аукцион пока единственный экземпляр этой модели. Автомобиль с VIN-номером 1000001 и приставкой к названию «Convertible» уйдет с молотка 17 января в рамках торгов аукционного дома Barrett Jackson. Все средства, заработанные с продажи кабриолета LC500, пойдут на благотворительность.

Первый выпущенный экземпляр кабриолета Lexus LC500 Convertible выкрашен в структурную синюю краску, являясь, по заявлениям представителей компании, самым «глубоким» оттенком синего цвета на рынке. Из дополнений можно отметить наличие дверных порогов из углеродного волокна, а также отделку салона из белой полуанилиновой кожи.

Под капотом кабриолета установлен 5-литровый V8, выдающий 470 лошадиных сил. Напомним, что купе LC500 комплектуется таким же двигателем, а также гибридной силовой установкой на 354 «силы» в версии LC500h.