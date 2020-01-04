Единственный Chrysler в России получит полный привод

Компания Chrysler, не балующая своих российских поклонников широким списком моделей, готовится обновить свой минивэн Pacifica. Напомним, что данный автомобиль является единственной моделью марки в РФ.

Согласно информации, опубликованной порталом Mopar Insiders со ссылкой на собственные источники в концерне FCA, американский минивэн Pacifica в скором времени обзаведется полноприводной трансмиссией, которую автомобиль позаимствует у гибридных внедорожников Jeep Compass и Renegade.

Помимо появления полного привода минивэн также обновится и внешне, получив другую радиаторную решетку и более угловатые линии передней части кузова, а также абсолютно новую оптику.

Рестайлинговые минивэны обещают представить уже в первом квартале текущего года. Вполне вероятно, что дебют автомобилей состоится на февральском Канадском международном автосалоне.