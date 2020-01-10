Для РФ подготовлена новая модель Ravon

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Фото: Carobka

Сообщается, что новый автомобиль пополнит ассортимент бюджетных транспортных средств, так как будет продаваться по цене от 600 до 900 тысяч рублей.

Представители Узбекской компании, которые занимаются продажами автомобилей Ravon, сообщили о том, что выводят на рынок России новую модель. Новая концепция продаж позволит марке повысить уровень конкуренции на отечественных просторах. Пока что не сообщается, о какой конкретно машине идёт речь. Однако, менеджеры фирмы отметили, что в бюджетном сегменте их новинка получит на порядок лучшее оснащение и стильный дизайн.

Напомним, что с весны 2018 года вплоть до сентября прошлого года автомобили этого бренда не поставлялись в Россию. Однако, осенью появились данные о возвращении популярного хэтчбека и двух седанов. Несмотря на это, до конца года не было продано ни одного экземпляра Nexia R3, R4 и R2. Хотя, на текущий год фирма поставила планку в 34 тысячи реализованных авто.

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