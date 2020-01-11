Для инвалидов готовят новые льготы

В Государственную Думу на рассмотрение поступил законопроект, в соответствии с которым инвалиды могут получить право бесплатного проезда по платным участкам скоростных магистралей.

Отметим, что инициаторами такого нововведения являются депутаты фракции ЛДПР. Они полагают, что сейчас люди с инвалидностью в стране до сих пор не получили должного уровня государственной поддержки. И долг чиновник заключается в том, чтобы сделать всю инфраструктуру доступной для незащищённых слоёв населения.

Напомним, что на данный момент по платным дорогам могут проезжать, не оплачивая пользование, кареты скорой помощи, бригады аварийных, спасательных или пожарных служб, а также полицейские. Не облагаются платой и машины военной автомобильной инспекции и ТС федеральной почты.