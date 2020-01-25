Для чего нужна вертикальная полоса на зеркале заднего вида?

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Наверняка вы когда-нибудь обращали внимание на то, что ряд автомобилей оснащены зеркалами заднего вида с нанесенной на них вертикальной разделительной полосой.

Многие автолюбители, судя по сообщениям в интернете, предполагают, что это заводской брак или же китайский аналог родного зеркала, кто-то думает, что это элемент обогрева зеркала. Некоторые и вовсе уверены, что полоса служит ориентиром при парковке. Однако все это далеко от истины. Данное решение специально продумано автопроизводителями. Но в чем его смысл? Давайте разбираться.

Для начала нужно внимательно взглянуть на саму полосу, а также место её расположения. Черта является своего рода разграничителем, проходя ровно в том месте, где стыкуются два типа стекол. Первое, самое большое по размеру, является обычным сферическим зеркалом, которые устанавливаются на все автомобили. А вот второе, меньшее по размеру стекло – асферическим, дающим увеличенный обзор. Оно несколько отдаляет отражение объектов, позволяя увидеть на краю зеркала больше информации, чем в большей по размеру его половине, тем самым улучшая обзорность.

Но у такого решения есть и минус – оно сильно искажает отражение, не позволяя в точности определить расстояние до объекта сзади, поэтому ориентироваться на него стоит только во вспомогательных целях.