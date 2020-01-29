DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее» выйдет в продажу

DeLorean DMC-12. Фото: DeLorean

Американская компания DeLorean Motor Company, которой принадлежит бренд DeLorean, сообщила о планах по возрождению легендарной модели DMC-12, автомобиля, ставшего культовым после трилогии Роберта Земекеса «Назад в будущее». Причем заявляет это DeLorean Motor Company уже не в первый раз. До этого, в 2016 году, компания уже обещала вывести в продажу DMC-12, но с мертвой точки дело так и не сдвинулось.

И опять «двадцать пять». Теперь автомобиль планируют поставить на конвейер уже в 2021 году и выпускать небольшими партиями, продавая до 325 машин в год. Напомним, что в США для автомобилей, собираемых мелкосерийно, не требуется прохождение краш-тестов.

Ожидается, что возрожденный DeLorean DMC-12 будет выглядеть также, как и его легендарный предшественник. Компания планирует выпускать от одного до двух автомобилей в неделю. За каждый из них придется заплатить порядка 100 тысяч долларов или 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, что в 80-х годах модель DeLorean комплектовалась 2,8-литровым бензиновым мотором Renault, выдающим 130 лошадиных сил при 207 Нм момента. По слухам, в современный DMC-12 будут устанавливать современный 3,5-литровый агрегат V6 мощностью 350 лошадиных сил. Информации о трансмиссии – пока нет.