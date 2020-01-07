Chrysler вернул название из «30-х»

В рамках выставки электроники будет представлен новый электрокар модели Chrysler Airflow.

Отметим, что под таким названием уже выпускались машины 85 лет назад. По сути, именно эти автомобили стали первыми полноразмерными автомобилями в Америке, которые были разработаны в соответствии со всеми актуальными аэродинамическими концепциями. Что касается нового шоукара, то новинка получит шикарный обтекаемый кузов, а для пользователей был разработан уникальный интерфейс.

Пока что фирма не спешит рассказывать обо всех особенностях концепта. И нам остаётся судить лишь по внешнему виду авто. Пока до конца непонятно, какой двигатель будет стоять под капотом авто. Есть вероятность, что Chrysler Airflow всё-таки станет электрокаром. В салоне будет располагаться сразу 6 мониторов, два из которых будут установлены в спинки передних кресел, чтобы пассажиры второго ряда имели доступ ко всем функциям. Однако, о серийном воплощении этой модели пока речи не идёт.