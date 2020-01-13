Чего ждать от «АвтоВАЗа» в 2020 году? Названы новинки Lada на этот год

Минувший, 2019 год, оказался весьма богат на новые модели Lada. В прошлом году в линейке российской марки появились спорт-версия седана Vesta Sport, кросс-версия универсала Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также модели XRay Cross и Lada Vesta, оснащенные бесступенчатой трансмиссией (вариатор).

Наши коллеги из издания «Российская газета» назвали список новинок «АвтоВАЗа», которые отечественный автопроизводитель готовит для покупателей на 2020 год.

Первой из новых моделей Lada на российский рынок выйдет обновленная версия внедорожника Lada 4×4, серийная сборка которого ведется с середины декабря 2019 года. Ожидается, что «Нивы» с новым салоном доберутся до дилеров в январе.

Спустя некоторое время стоит ждать выхода обновленного Lada Largus, который с рестайлингом должен обзавестись новым дизайном в фирменном X-образном стиле марки. Технические подробности по этой новинке пока неизвестны.

Третьей новой моделью в линейке «АвтоВАЗа» на этот год станет «заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport, который станет более практичной альтернативой уже имеющегося в продаже седана Vesta Sport. Приводить в движение универсал будет тот же двигатель, что и у 4-дверки – 1,8-литровый агрегат на 145 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП с усиленными приводами.

Замыкает список новинок Lada на 2020 год фейслифтовая Lada Vesta с приставкой FL. Бестселлер «АвтоВАЗа» с предстоящим обновлением должен получить обновленный дизайн экстерьера и интерьера, а в моторной линейке автомобиля появится 150-сильный турбированный двигатель от Renault Arkana.