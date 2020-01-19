Чего бояться при покупке подержанной Honda Civic восьмого поколения

Восьмая генерация модели Honda Civic получилась у «хондовцев» весьма экстравагантной. Взглянув на хэтчбек можно было принять его за космический корабль пришельцев, прибывший на захват планеты, а седан, хоть и не имевший столь вызывающий облик, как 5-дверка, отличался от своих конкурентов по сегменту авангардным обликом.

До российского авторынка восьмое поколение Honda Civic добралось в начале 2006 года. Автомобили пользовались высоким спросом, гарантом которого стал не только интересный дизайн, но и наличие отличных по характеристикам моторов, отменных ходовых качеств и врожденной надежности. При этом седан и хэтчбек заметно отличались по технической составляющей. Седаны, например, комплектовались независимой многорычажной задней подвески, в то время как хэтчбеки оснащались компактной полузависимой торсионной балкой. Кроме того, 5-дверкам была положена и другая трансмиссия – робот i-SHIFT и МКПП вместо АКПП и МКПП, как у 4-дверки. Сейчас найти на вторичке можно и редкие версии восьмых «Сивиков» с 1,4-литровым мотором, дизелем, а также с гибридной силовой установкой, однако они не пользуются высоким спросом.

В 2009 году состоялся плановый рестайлинг, в ходе которого наибольшим переменам подвергся именно хэтчбек – он лишился соединявшего фары головного света «хрустального пояса», который сменился на пластиковые решетки, а также роботизированной трансмиссии i-SHIFT, на которую так жаловались владельцы 5-дверок. Вместо «робота» хэтчбек получил такой же как и у седана классический гидротрансформатор.

Сейчас в своем сегменте и ценовом диапазоне именно восьмое поколение Honda Civic является одним из самых ликвидных предложений на вторичном рынке. За автомобили в зависимости от года, типа кузова, оснащения и комплектации просят от 200 до 550 тысяч рублей.

Но несмотря на качество сборки, надежность и ликвидность восьмой Civic имел и ряд недостатков, которые часто обсуждались в различных разделах форума владельцев этих машин, самым безобидным из которых являлись проблемы с обзорностью.

Дело в том, что в угоду отличному дизайну и неплохому коэффициенту лобового сопротивления дизайнерам Honda пришлось сильно «завалить» передние стойки, что заставило сделать их широкими с оглядкой на безопасность. Помочь в том, чтобы не проморгать пешехода, переходящего дорогу, на седане должны были небольшие форточки перед зеркалами заднего вида, но особой пользы от них в этом вопросе в итоге не было.

Жаловались владельцы «Сивиков» и на лакокрасочное покрытие, а также слабую шумоизоляцию, но эти особенности были свойственны почти всем японским автомобилям. Мало кто был рад и низкому клиренсу в связке с жесткой подвеской, но у этого минуса имелся и плюс – отличная управляемость.

Несмотря на общую надежность агрегатов Honda Civic 8 не был лишен ряда технических «болячек». К примеру роботизированная коробка хэтчбека не отличалась долговечной работой и отсутствием проблем. «Робот» не только не любит долгого стояния в пробках, но и активную езду. Были случаи, когда первые проблемы с этой коробкой проявлялись уже на 20 тысячах побега. Эта причина вызвала повышенный спрос на вторичном рынке именно на седан, который комплектовался надежной автоматической трансмиссией.

Еще одним «слабым» звеном «японца» была его рулевая рейка, которая начинала стучать на пробегах в 50-60 тысяч километров, причем как на седане, так и хэтчбеке. Рейки меняли по гарантии бесплатно, но сейчас решить эту проблему можно проще – заменой втулки на валу рейки, приобретя специальный ремкомплект.

Не отличалась надежностью и верхняя правая гидроопора двигателя, выходящая из строя до 100 тысяч пробега и вызывающая сильное «потряхивание» и без того сильно вибронагруженного мотора на холостых оборотах. Стоимость оригинальной «подушки» составляет около 15 тысяч рублей, поэтому многие владельцы подгоняют по размерам на место вышедшей из строя неоригинальную гидроопору BMW, что обходится во много раз дешевле, чем покупка оригинала.

В целом же, спрос на Honda Civic 8 поколения доказывает, что количество плюсов этой модели явно перевешивает список минусов. Вот только чтобы найти достойный экземпляр этой модели на «вторичке» – придется очень постараться, так как «живых» восьмых «Сивиков» осталось очень мало.