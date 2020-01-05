Бюджетный Hyundai ix35 обошел по популярности Hyundai Creta

Компания Hyundai вывела на китайский авторынок удешевленную версию кроссовера ix35 два года назад. Автомобиль был спроектирован на базе первого поколения ix35, продававшегося в России в период с 2010 по 2015 год. Согласно последним данным, объем реализации данного кроссовера за 2019 год составил более 130 тысяч единиц, что позволило ему в «Поднебесной» опередить одного из лидеров сегмента SUV Hyundai ix25 (Creta) более чем в три раза.

Напомним, что удешевленный Hyundai ix35 продается в КНР сейчас параллельно с новым Hyundai Tucson. Длина кроссовера составляет 4435 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1715 мм, а размер колесной базы равен 2640 мм.

Приводит в движение ix35 2-литровый атмосферный двигатель, выдающий 163 лошадиные силы, а также 1,4-литровый турбомотор на 140 «сил». Связку первому составляет 6-ступенчатая МКПП или «автомат», а второму 7-диапазонный «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость базовой комплектации нового Hyundai ix35 в Китае стартует с отметки в 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 65 тысяч рублей по текущему курсу.