Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом

Фото: BitAuto

Китайский Great Wall обновил на родине марки вседорожник Haval M6 прошлым летом. Автомобиль представляет собой бюджетный аналог популярного кроссовера Haval H6. По итогам декабря 2019 года объем продаж модели Haval M6 составил более 19 тысяч единиц, что является лучшим показателем для этого автомобиля с момента выхода в продажу. Высокий спрос на вседорожник позволил ему опередить на рынке «Поднебесной» таких грандов, как Nissan X-Trail, Hyundai ix35 и Kia Sportage.

Напомним, что обновленный кроссовер Haval M6 отличается от предшественника слегка модернизированным дизайном. В частности в экстерьере вседорожника с рестайлингом поменялись бамперы, были установлены другие «противотуманки» и новая оригинальная решетка радиатора. В интерьере автомобиля появилась более современная информационно-развлекательная система, поддерживающая голосовые команды.

Фото: BitAuto

Аналог Haval H6 оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем, выдающим 150 лошадиных сил. Связку мотору составляет 6-ступенчатая МКПП или преселективный «робот». Привод – только передний.

Фото: BitAuto

Стоимость кроссовера Haval M6 в КНР составляет от 66 тысяч юаней или 590 тысяч рублей по текущему курсу. В России модель M6 – не доступна, вместо которой предложен Haval H6, за который просят от 1 миллиона 127 тысяч 800 рублей.