Bugatti Chiron продолжат собирать до 2021 года

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Общий тираж модели составит всего 500 единиц.

Автомобиль модели Bugatti Chiron до сих пор доступен для заказа. А собирать его продолжат до конца текущего года. Сообщается, что из ограниченной партии автомобилей свободными остаются меньше сотни. Поэтому желающим обзавестись премиальным авто стоит поторопиться.

Напомним, что модель появилась 3 года назад. За первые 12 месяцев выпуска было собрано всего 70 единиц. В следующем году выпустили на 6 экземпляров больше, а в 2019 – 80 экземпляров.

Представители бренда рассказали, что уже в будущем году начнётся сборка новых люксовых авто модели Bugatti Chiron Super Sport 300+. Их будет собрано всего три десятка. Напомним, что под капотом будет работать восьмилитровый мотор на 1 тысячу 578 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составит 490 километров в час, но она была ограничена искусственно до 440 километров в час. Стоимость коллекционной модели составит 3 миллиона 500 тысяч евро.