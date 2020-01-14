Большой кроссовер Kia Telluride получит версию для бездорожья

Продажи вседорожника Kia Telluride стартовали около года назад. Спустя почти год с момента запуска этой модели появилась информация о скором появлении в линейке комплектаций флагмана корейцев в сегменте SUV роскошной и внедорожной модификаций.

По последним слухам, кроссовер получит особо роскошную версию с расширенным списком опций и возможностью 2-цветной окраски кузова.

Второй новой версией Telluride должна стать модификация, ориентированная на суровое бездорожье, в которой кроссовер в качестве дополнительного оборудования обзаведется защитой днища и «зубастой» резиной. Не исключено, что в этот список также войдут: экспедиционный багажник, шноркель, лебедка и многие другие атрибуты, которые могут пригодиться при преодолении бездорожья.

Самая Kia пока не комментирует данные о возможном появлении новых версий своего флагманского вседорожника.