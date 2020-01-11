BMW X2 стал электрокаром

Немецкий автомобильный концерн представил свой новый гибридный кроссовер под маркетинговым названием X2 xDrive25e. Сообщается, что используя только электротягу, транспорт может проехать до 60 километров. И это впечатляющий результат для такого рода автомобиля.

В основе работы будет положен полуторалитровый бензиновый агрегат, форсированный до 125 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней. Завершает силовую установку электродвигатель на 95 лошадиных сил. Он установлен на задней оси.

Суммарная мощность мотора составляет 220 лошадиных сил. Сообщается, что машина сможет разогнаться максимум до 295 километров в час. При этом, только на электротяге, кроссовер сможет двигаться только на скорости до 135 километров в час.