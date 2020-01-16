BMW снимет с производства гибридную модель i8

Представители немецкой компании сообщили о том, что снимают с производства гибридную модификацию автомобиля модели BMW i8. Стоит отметить, что речь идёт и о родстере, и о купе.

Если верить источнику, то конвейерная сборка этих машин прекратится уже в середине весны текущего года. Напомним, что выпуск моделей происходил в течение 6 лет. Однако, пришло время вводить кардинальные изменения. Ожидается, что эта модель получит возрождение, но не раньше, чем через 3 года. Тогда авто будет полноценным электрокаром.

В основе нового i8 будет положена новая платформа модульного типа. Она будет предусматривать установку мощных электромоторов в сочетании с системой полного привода, разработанной внутренними силами.