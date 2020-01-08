BMW 3-Series Gran Turismo снят с производства

Третья серия актуального поколения избавилась от хэтчбека.

Немецкая компания сообщила о том, что нишевые автомобили модели BMW 3-Series Gran Turismo больше не производятся на конвейере. Таким образом, позиция между седаном и универсалом будет пустовать. И это весьма ожидаемое решение, так как о таких перспективах говорил глава бренда в конце весны прошлого года. Он указывал, что выпускать преемника в новом поколении для этого авто просто бессмысленно. Так как спрос на него ничтожно мал по сравнению с кроссоверами.

Отметим, что отказ от BMW 3-Series Gran Turismo стал очередным шагом компании на пути к сокращению расходов. Вместе с этим стало известно, что немцы хотят существенно сократить модельный ряд силовых установок. Это позволит концерну сохранить около 12 миллиардов евро.