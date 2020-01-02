Bentley выпустит электромобиль только в 2025 году

Представители компании рассказали о том, что свой первый электромобиль они выпустят не раньше, чем через 5 лет. И это самый ранний срок. Как оказалось, на производстве существуют определенные технические сложности.

При этом, сообщается, что разработка электрифицированного транспорта станет основной концепцией для развития бренда. Именно в это направление будут вложены самые крупные инвестиции.

Сообщается, что премиальный бренд уже через 5 лет получит в распоряжение инновационный аккумулятор, который будет принципиально отличаться от тех, которые сейчас используют производители. В основе работы будет положена технология работы твердотопливных элементов, которая будет намного эффективнее, чем в случае с литий-ионными батареями.

По предварительным данным, новый электрокар Bentley будет построен на платформе РРЕ. Какая именно модель фирмы ляжет в основу либо же будет разработана принципиально новая – пока неизвестно.