Bentley Continental GT стал внедорожником

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Премиальная торговая марка Bentley показала энтузиастам свою новую модификацию автомобиля Continental GT. Так, на этот раз купе преобразилось во внедорожник.

Пока что все технические характеристики этого транспортного средства держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что разработкой этого автомобиля фирма занималась совместно с американской компанией Bomber Ski. Эксперты же внимательно изучили опубликованные в сети фотографии и указали на то, что новый автомобиль получит массивные пластиковые накладки на колёсных арках, а также крепления, которые можно использовать для лыж и светотехники. А передний бампер дополняет петля для крепления троса.

Отметим, что это популярное купе модифицируют во внедорожник уже не первый раз. 2 года назад таким же экспериментом занимался один из дилеров фирмы. Тогда машина получила увеличенный дорожный просвет, расширенные колёсные арки, запасное колесо, иную колористическую гамму, тогда как мощный мотор остался прежним.

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