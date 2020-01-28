Bentley Continental GT стал внедорожником

Премиальная торговая марка Bentley показала энтузиастам свою новую модификацию автомобиля Continental GT. Так, на этот раз купе преобразилось во внедорожник.

Пока что все технические характеристики этого транспортного средства держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что разработкой этого автомобиля фирма занималась совместно с американской компанией Bomber Ski. Эксперты же внимательно изучили опубликованные в сети фотографии и указали на то, что новый автомобиль получит массивные пластиковые накладки на колёсных арках, а также крепления, которые можно использовать для лыж и светотехники. А передний бампер дополняет петля для крепления троса.

Отметим, что это популярное купе модифицируют во внедорожник уже не первый раз. 2 года назад таким же экспериментом занимался один из дилеров фирмы. Тогда машина получила увеличенный дорожный просвет, расширенные колёсные арки, запасное колесо, иную колористическую гамму, тогда как мощный мотор остался прежним.