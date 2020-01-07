Автодилеры пока не хотят регистрировать автомобили

Представители крупнейших дилеров страны рассказали, что пока не намерены приобретать дорогостоящее оборудования ввиду того, что нынешний поток клиентов не позволит таким тратам окупиться быстро.

Отметим, что закон о том, что дилеры имеют право регистрировать автомобили в ГИБДД. Однако, сами компании пока не спешат пользоваться привилегиями, которые им предоставило государство. По их словам, пока что в нововведении слишком много не разъяснённых деталей.

Пока что только в Самаре заработал автоцентр, который предлагает зарегистрировать автомобили прямо на месте. И стоит эта услуга 3 тысячи рублей. И это лишь на 150 рублей дороже, чем в ГИБДД. Отметим, что ранее подобные услуги предоставляли и в автоцентрах Приморья. Однако, на тот момент стоили они от 15 до 30 тысяч рублей. С учётом новых требований ФАС, бизнес такого рода стал попросту невыгодным для дилеров.

Проблема заключается ещё и в том, что чиновники не разработали точной методики, по которой будет определяться соответствие правилам. И это при том, что оборудование для изготовления государственных номеров очень дорогое, и многие автоцентры просто не могут позволить себе такие траты, учитывая, сколько покупателей в среднем приходит к ним в месяц.