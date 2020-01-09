Aurus Komendant будет крупнее, чем конкуренты

В сети были опубликованы новые шпионские фотографии премиального кроссовера отечественного производства. На их основании можно говорить о том, что авто будет значительно крупнее, чем его прямые конкуренты.

Испытания Aurus Komendant проходили в Скандинавии. Именно там автомобиль попался в объективы шпионов. Несмотря на то, что машина покрыта плотным слоем камуфляжной плёнки, некоторые подробности раскрыть всё-таки удалось. По всей видимости, авто будет иметь размер больше, чем у седана марки, который имеет длину в 5 метров 63 сантиметра. А значит, габариты внедорожника окажутся крупнее, чем размеры таких бестселлеров, как Bentley Bentayga и BMW X7.

Под капотом новинки будет работать мотор с гибридной модификацией. В него будут входить моторы на 4.4 литра с мощностью в 598 лошадиных сил, а также электродвигатели с мощностью в 62 лошадиные силы. Силовая установка сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней.

Официальная презентация новинки состоится в конце августа на автосалоне в Москве.