Audi Q5 ABT Edition уже можно заказать в РФ

Отечественные дилеры зарубежного бренда рассказали о том, что начали принимать заявки на новую модернизированную версию паркетника модели Audi Q5, которая получила приставку в названии ABT Edition.

В новой версии паркетник имеет нетрадиционные бампера, а также особые накладки на порогах. Помимо этого, наблюдаются некоторые изменения в конфигурации системы выхлопа, которая адаптирована под спортивную. Модернизировали двери, появился спойлер.

Под капотом машины работает двухлитровый мотор на бензине с мощностью в 249 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 7 ступеней. До первой сотни с места машина может разогнаться за 6.3 секунды, а максимальная скорость движения ограничена показателем в 237 километров в час.

Первые авто появятся у дилеров в конце зимы. Цены пока не раскрыты, но их обещали обнародовать за несколько дней до старта продаж.