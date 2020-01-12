Audi определилась с датой дебюта нового флагмана Q9

Компания Audi определилась с датой официального дебюта своего нового флагманского кроссовера Q9. Согласно информации, опубликованной журналистами немецкого портала Auto Bild, презентация новинки состоится уже в конце 2020 года.

В модельной линейке концерна из Ингольштадта новый Q9 расположится на ступень выше компании из кроссоверов Q7 и Q8, оказавшись крупнее их обоих. Автомобиль оснастят третьим рядом сидений для конкуренции с новым поколением Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Не исключено и появление у нового Q9 в будущем «заряженной» модификации RS, в которой вседорожник оснастят двигателем, выдающим порядка 600 лошадиных сил. Как будет выглядеть автомобиль, пока неизвестно, но точно не так, как нарисовали его дизайнеры ателье X-Tomi Design еще в начале 2017 года.