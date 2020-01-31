Audi A3 Sportback дебютирует в Женеве

Фото: DriveNN

Пятидверный хетчбэк модели Audi A3 Sportback будет официально представлен уже в начале весны текущего года. Как оказалось, местом для анонсирования авто стал Женевский автосалон.

Есть верить фотографиям, которые были опубликованы в сети, автомобиль получит лишь новую решётку радиатора, а также модифицированные бампера. Помимо этого, автомобиль будет оснащаться светодиодными фонарями. В интерьере же будут использоваться инновационные технологии, а переднюю панель будет украшать модифицированная приборная доска.

Представители бренда отметили, что не будут выпускать трёхдверную модификацию этой модели, так как она не пользуется спросом. А сам обновлённый седан А3 будет показан до конца текущего года.