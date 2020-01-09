Aston Martin рассказал про новую коллекционную модель

В премиальной компании рассказали подробности о новом спидстере, который получит агрегат V12.

В Aston Martin подтверждают, что занимаются разработкой нового шикарного автомобиля, который пополнит ряд коллекционных транспортных средств. Он получит маркетинговое название V12 Speedster. Общий тираж составит 88 экземпляров, поэтому достанется такая модель далеко не каждому.

Чтобы создать действительно восхитительную машину, фирма прибегла к помощи двух отдельных автомобильных ателье. На разработку дизайна ушло более 12 месяцев. Внешний вид автомобиля во многом повторяет решения, которые использовались для гоночной машины DBR1. Под капотом авто будет установлен мотор с мощностью в 700 лошадиных сил, который сочетается с коробкой на 8 ступеней.