Aston Martin работает над камерами заднего вида нового поколения

Премиальный производитель работает над созданием камер заднего вида, которые будут представлять собой некий симбиоз традиционных зеркал и камер. Все спецификации новой разработки будут продемонстрированы на грядущей выставке электроники.

Сообщается, что над новинкой фирма ведёт работу совместно с профильными специалистами Gentex. При помощи сторонней фирмы был разработан комплексный дизайн для новых наружных зеркал. Стоит отметить, что автопроизводитель планирует использовать технологии нового поколения именно на гибридных спецификациях транспортных средств. Хотя, покупатели при выборе машины смогут делать выбор в пользу традиционных зеркал или же покупать авто с новыми камерами заднего вида.

Одной из опций разработки станет возможность превращать поверхность в качественный LCD-дисплей. Зона обзора будет настраиваться в зависимости от требований, которые автомобилист предъявляет в конкретной ситуации.